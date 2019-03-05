Forbes опубликовал список богатейших людей мира. В нём восемь россиян

Среди них Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Михаил Фридман, Алексей Мордашов и другие.

Финансово-экономический журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых богатых людей Земли, и в него вошло 8 российских миллиардеров.

Совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон занял в списке 32-е место, хотя годом ранее был только на 64-м. Его состояние за год увеличилось на 6 миллиардов и теперь составляет 24 миллиарда долларов США. На второй строчке председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, его состояние оценивается в 21,3 миллиарда, он поднялся за год на 12 позиций в рейтинге и занимает 45-ю строку.

Третий самый богатый россиянин — это глава "ЛУКойла" Вагит Алекперов. Он владеет 20,7 миллиарда долларов и занимает 47-ю строку рейтинга.

Также самыми богатыми жителями России стали Алексей Мордашов с 20,5 миллиарда долларов, Геннадий Тимченко, у которого 20,1 миллиарда, Владимир Потанин владеет 18,1 миллиарда, Михаил Фридман имеет 15 миллиардов, Андрей Мельниченко — 13,8 миллиарда, Алишер Усманов — 12,6 миллиарда. Самый "бедный" российский миллиардер из списка — это Роман Абрамович, он имеет "только" 12,4 миллиарда долларов США.

Первое место в рейтинге миллиардеров занимает американец Джефф Безос, основатель интернет-магазина Amazon, владелец аэрокосмической компании Blue Origin и газеты The Washington Post. Его состояние оценивается в 131 миллиард долларов США. Однако из-за его грядущего развода он может отдать половину богатства своей супруге. И та заберёт звание самой богатой женщины у наследницы косметической империи L'Oréal Франсуазы Бетанкур-Майерс.