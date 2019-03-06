Бывший президент Южной Кореи будет выпущен из тюрьмы под залог

Приговорённый к 15 годам колонии экс-президент Южной Кореи спустя год заключения будет отпущен под залог. Об этом сообщает агентство Yonhap.

По информации журналистов, 29 января он подал прошение об изменении меры наказания ввиду ухудшающегося здоровья, а также "по другим причинам", которые не раскрываются.

Напомним, в марте прошлого года Ли Мён Бака, руководившего Южной Кореей с 2008 по 2013 год, обвинили в злоупотреблении служебным положением, коррупции, растратах, уклонении от уплаты налогов и ещё по 12 пунктам. Следствие предполагало, что он также смог присвоить порядка 10,3 миллиона долларов из секретных фондов спецслужб, однако это не было доказано.

Но зато было подтверждено, что бывший президент фактически являлся главой фирмы по производству запчастей своего брата (который тоже был арестован по другому делу) и пользовался положением, чтобы предоставить самому себе более выгодные условия госконтрактов, которые принесли "пользу фирме". Сюда включена взятка в размере 5,9 миллиарда вон (5,2 миллиарда долларов), полученная от компании Samsung. Прокуроры требовали для него 20 лет заключения, однако судья постановил 15 и штраф на сумму 11,5 миллиона долларов.

Сам президент все обвинения отрицал и заявил, что случившаяся в тот период в стране волна арестов бывших высокопоставленных лиц вроде экс-председателя Верховного суда Южной Кореи или четырёх других бывших президентов страны — это целенаправленная борьба новых властей против консервативных сил, а не борьба с коррупцией, как это преподносится.