Дипломат сказала, что специалисты РФ не "уделяют внимания" иностранцам, а также их значительному опыту.

Постоянный представитель Великобритании в ООН Карен Пирс заявила, что РФ пытается "превратить в помойку" отчёт миссии ОЗХО относительно фактов применения химического оружия в сирийском городе Дума, опубликованный ранее. Об этом сообщает ТАСС.

— Подготовленный доклад очень важен <...> сделан уважаемыми международными экспертами с помощью большого количества техники, и мы знаем, что русским это не понравилось, и это ещё один пример российской науки уровня "земля плоская", — сказала Пирс.

Она также добавила, что было бы гораздо лучше, если вместо того, "чтобы делать из доклада ОЗХО помойку, русские направили свою энергию на расследование того, почему сирийский режим использовал хлор против собственного населения".

Более того, она сказала, что российские специалисты не "уделяют внимания" иностранцам, а также их значительному опыту и "всеобъемлющему" масштабу работ, которые провели сотрудники ОЗХО по расследованию.

Напомним, в апреле прошлого года США заявили о применении в Сирии химического оружия, в чём было обвинено действующее правительство. Правда, позже продюсер британской компании Би-би-си Риам Далати подтвердил, что это была инсценировка. Российский МИД заявил, что хочет услышать официальную позицию телекомпании по этому поводу.