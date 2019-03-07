Украина призвала Google "исправить" обозначение Крыма на картах

Украинский посол в США обратился с соответствующим запросом к руководству американской компании.

Изображение Крыма на картах Google Maps должно быть исправлено, заявил украинский посол в Соединённых Штатах Валерий Чалый. По его мнению, полуостров должен отображаться как часть украинской территории, а не российской.

— Валерий Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит чёткой и неизменной позиции администрации США, Конгресса США и ООН, — говорится в сообщении посольства на странице в "Фейсбуке".

В украинской дипмиссии добавили, что выражают надежду, что компания Google "исправит" обозначение Крыма в соответствии с официальной позицией США.

Посол України в #США надіслав лист керівництву корпорації #Google стосовно виправлення некоректного зображення українського Криму як частини Російської Федерації на деяких картах Google Maps.



Деталі: https://t.co/cMVAo6Ehnx#CrimeaIsUkraine pic.twitter.com/8dhE34SC7i — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 6 марта 2019 г.

Напомним, в конце января в Госдуме решили разработать законопроект, который бы вводил наказание за неверное отображение государственных границ. В Google назвали техническим сбоем появившееся обозначение Крыма как территории Украины, позже заверив, что ошибку исправили. Позднее в Кремле заявили, что ждут от Google верного указания на географическую принадлежность Крыма.