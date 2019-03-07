Сыграет "мамочку". Волочкова снимется в фильме "Брат-3" Барецкого

В киноленте балерина сыграет владелицу борделя, которая в прошлом была танцовщицей.

Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий продолжает раскрывать подробности своего нового фильма — "Брат-3". К проекту, который планируется сделать продолжением знаменитых фильмов Алексея Балабанова, присоединилась балерина Анастасия Волочкова. Об этом Барецкий рассказал в беседе с РИА "Новости".

В фильме балерина сыграет владелицу публичного дома, "мамочку", которая раньше была профессиональной танцовщицей. По словам шоумена, Волочкова заинтересовалась этой ролью, однако согласилась не сразу. Единственным её условием было, чтобы она в этой роли "выглядела красиво". И Барецкий ей это пообещал.

— Она и так самая красивая женщина, самая уважаемая среди женщин, соответственно, она будет в этой роли самой красивой и уважаемой, — цитируют Барецкого "Известия".

Ранее Лайф писал о пополнении в актёрском составе киноленты "Брат-3". Барецкий рассказал, что в фильме снимутся Кирилл Руки-Базуки Терёшин, Сергей Шнуров и Никита Джигурда, а также Дацик, который недавно вышел из тюрьмы.