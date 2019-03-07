В чём синтол, брат? "Руки-базуки" сыграет главную роль в фильме "Брат-3"

Примечательно, что Кирилл не единственный необычный персонаж в актёрском составе фильма.

Обладатель одних из самых неестественно больших бицепсов на планете, Кирилл "Руки-базуки" Терёшин из Пятигорска, сыграет роль главного героя в фильме "Брат-3", о съёмках которого объявил шоумен Стас Барецкий.

— Открою вам новый маленький секрет готовящегося фильма. Главную роль в нём сыграет мега-звезда "синтолового шоу-бизнеса" Кирилл "Руки-базуки". Это будет бомба, — заявил Барецкий в беседе с НСН.

Его слова отчасти нашли подтверждение на страничке Терёшина в "Инстаграме", где опубликованы сториз, на которых он вместе с Барецким сидит в кафе и под разговоры неизвестного мужчины за кадром рассказывает о своём скором участии в съёмках картины.

Примечательно, что Кирилл не единственный необычный персонаж в актёрском составе фильма. Помимо него будут сниматься Никита Джигурда, а также вышедший из тюрьмы Дацик. Также предполагается появление Марины Анисиной и Бари Алибасова. Барецкий заявил, что хотел бы привлечь к съёмкам Ольгу Бузову, которая, по его мнению, могла бы сыграть саму себя и "записать саундтрек".

Стоит отметить, что заявления Барецкого о начале съёмок картины не получили достаточного одобрения среди отечественных медийных лиц. Бодров-старший назвал саму идею проведения таких съёмок "странной", а продюсер фильмов "Брат" и "Брат-2" заявил, что это обыкновенное хамство, больше похожее на пиар-акцию.