Отец Бодрова высказался о съёмках "Брата-3"

Он отметил, что сама идея снимать продолжение картин Балабанова кажется ему "странной".

Российский режиссёр Сергей Бодров — старший не уверен, что свет должен увидеть третью часть культового фильма "Брат", о съёмках которой недавно объявил шоумен Стас Барецкий.

— Я не знаю этого шоумена, и я бы посоветовал ему не заниматься этим, — сказал Бодров в интервью RT.

Он также добавил, что сама идея снимать продолжение картин Балабанова кажется ему "странной".

В свою очередь продюсер первых двух частей картины Сергей Сельянов в беседе с журналистами заявил, что намерения Барецкого — это обыкновенное "хамство", а ему самому недостаёт "популярности и узнаваемости".

Ранее Лайф рассказывал о планах российского шоумена Стаса Барецкого, который заявил, что собирается снять фильм "Брат-3". В картине, по его словам, будут "шутки, убийства, стрельба, эротика", ответ на вопрос "В чём сила, брат?", а также серьёзный актёрский состав, в который входят Никита Джигурда, Сергей Шнуров и вышедший из тюрьмы Вячеслав Дацик в роли проповедника.