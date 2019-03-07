Тимошенко — о Порошенко и Луценко: Тупой и ещё тупее

Ранее кандидат в президенты Незалежной заявила, что действующая власть использует её однофамильца в своих целях.

Кандидат в президенты Украины, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко прокомментировала сообщения о попытке подкупа другого претендента — Юрия Тимошенко.

— Это всё напоминает одну известную американскую комедию, в которой принимают участие Порошенко и Луценко, — "Тупой и ещё тупее", — приводит её слова "Украинская правда".

Как писал ранее Лайф, на Украине задержали двух человек, которые пытались дать взятку кандидату в президенты Юрию Тимошенко. До этого Юлия Тимошенко потребовала от президента Петра Порошенко снять с выборов её однофамильца. Она заявила, что похожее имя кандидата хотят использовать, чтобы отнять у неё часть голосов избирателей.