Тимошенко заявила, что собирается встретиться с Путиным

Кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о своём намерении встретиться с президентом России Владимиром Путиным в случае победы на выборах.

— Это будет встреча в Будапештском формате, в формате тех гарантий, которые были даны Украине Соединёнными Штатами Америки, Францией, Великобританией, потом ещё Китай присоединился, Россия, — сказала Тимошенко в интервью украинской журналистке Соне Кошкиной.

Кандидат в президенты также отметила, что результатом переговоров будет "мир на Украине".

Напомним, ранее о своём намерении сесть за стол переговоров с Путиным в случае победы на выборах сообщил другой кандидат — Владимир Зеленский.

Выборы на Украине состоятся 31 марта 2019 года. По последним данным, зарегистрировано более 20 кандидатов, среди которых — лидирующий в соцопросах Зеленский, а также Юлия Тимошенко и действующий президент Украины Пётр Порошенко.