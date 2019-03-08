"Прогрессирует паранойя". Депутат ответил на заявление Климкина о Крыме

Депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек отметил, что заявление главы МИД Украины Павла Климкина о специальном "переселении" российскими властями людей в Крым выглядит не иначе как паранойя.

Напомним, Климкин назвал Крым "худшей версией России". Также, по его версии, жителями Крыма якобы становятся россияне с криминальным прошлым и людей на полуострове якобы запугивает ФСБ.

— У главного дипломата Украины прогрессирует паранойя: кто-то ему пишет несуразные и абсурдные заявления — и, как ни странно, целый министр всему этому верит, — подчеркнул Бальбек.

Также депутат добавил, что, кроме главы МИД Украины, никто не замечает на полуострове каких-либо негативных явлений. Поэтому, по словам Бальбека, "к вымыслам Климкина пора уже давно перестать относиться серьёзно".

Напомним, Крым стал частью РФ 18 марта 2014 года после референдума. Самого министра иностранных дел Украины уже приглашали на полуостров, чтобы он мог лично увидеть происходящее в Крыму.