Пассажирский самолёт не смог приземлиться в обесточенном аэропорту Каракаса

Воздушному судну, следовавшему из соседней Колумбии, пришлось вернуться в Боготу.

Самолёт из Колумбии не смог приземлиться в столице Венесуэлы Каракасе из-за отключения электроэнергии в аэропорту Майкетия. Об этом сообщает газета El Nacional.

По информации издания, судну пришлось вернуться в Боготу. В то же время в официальном аккаунте аэропорта в "Твиттере" утверждается, что воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме благодаря резервным источникам питания.

Напомним, более чем в 20 штатах Венесуэлы и в некоторых районах Каракаса наблюдалось отключение электричества. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся США. Позже стало известно о восстановлении электроснабжения в восточной части страны.