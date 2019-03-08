Пассажирский самолёт не смог приземлиться в обесточенном аэропорту Каракаса

Самолёт из Колумбии не смог приземлиться в столице Венесуэлы Каракасе из-за отключения электроэнергии в аэропорту Майкетия. Об этом сообщает газета El Nacional.
По информации издания, судну пришлось вернуться в Боготу. В то же время в официальном аккаунте аэропорта в "Твиттере" утверждается, что воздушная гавань продолжает работать в штатном режиме благодаря резервным источникам питания.
Напомним, более чем в 20 штатах Венесуэлы и в некоторых районах Каракаса наблюдалось отключение электричества. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в случившемся США. Позже стало известно о восстановлении электроснабжения в восточной части страны.
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