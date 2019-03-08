"Некрасивых женщин не бывает". Кожемяко в стихах поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил всех женщин региона с Международным женским днём, зачитав стихотворение Евгения Долматовского "Некрасивых женщин не бывает".
— Некрасивых женщин не бывает,
Красота их — жизни предисловье,
Но его нещадно убивают
Невниманием, нелюбовью, — зачитал Кожемяко стихотворение Долматовского.
Добавим, что на экране глава региона появился с букетом цветов, а в конце обращения ещё раз поздравил прекрасную половину Приморья с праздником.
Ранее всех россиянок с праздником поздравили президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.
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