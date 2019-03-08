"Некрасивых женщин не бывает". Кожемяко в стихах поздравил женщин с 8 Марта

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил всех женщин региона с Международным женским днём, зачитав стихотворение Евгения Долматовского "Некрасивых женщин не бывает".

— Некрасивых женщин не бывает,

Красота их — жизни предисловье,

Но его нещадно убивают

Невниманием, нелюбовью, — зачитал Кожемяко стихотворение Долматовского.

Добавим, что на экране глава региона появился с букетом цветов, а в конце обращения ещё раз поздравил прекрасную половину Приморья с праздником.

Ранее всех россиянок с праздником поздравили президент России Владимир Путин и глава правительства Дмитрий Медведев.