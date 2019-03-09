Власти США отрицают причастность к отключению электричества в Венесуэле

В Вашингтоне причиной аварии назвали неудовлетворительное состояние электросетей в латиноамериканской республике.

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что его страна непричастна к отключению света в Венесуэле. По словам дипломата, причиной аварийной ситуации в Боливарианской Республике могло стать неудовлетворительное состояние электросетей.

— Я получил сообщение, в котором говорилось, что профилактические работы не проводились, и целый ряд экспертов изучал эту проблему уже в течение года и говорил, что будет всё больше отключений электричества, — приводит слова Абрамса ТАСС.

Напомним, 7 марта в ряде районов Каракаса и более чем в 20 штатах республики наблюдалось отключение электричества. Власти Венесуэлы назвали инцидент диверсией. Президент страны Николас Мадуро обвинил в отключении США.