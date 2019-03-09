Дочь Владимира Этуша назвала возможную причину смерти отца

Дочь Владимира Этуша Раиса заявила, что причиной смерти отца могли стать проблемы с сердцем. Об этом она рассказала в беседе с Life Shot.

— Мне о смерти папы сообщила его жена. Я думаю, у него остановилось сердце. Я его очень любила, — сказала она.

Напомним, сегодня в больнице на 97-м году жизни скончался народный артист СССР актёр Владимир Этуш. Он известен своими многочисленными ролями в советских кинохитах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев".

Прощание с Этушем пройдёт в Театре им. Вахтангова. Дата и время будут сообщены дополнительно.