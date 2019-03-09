"Настоящий мастер". Матвиенко выразила соболезнования близким Этуша

Она также отметила огромный профессиональный опыт артиста и его безграничное обаяние.

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным и близким народного артиста СССР Владимира Этуша, отметив, что его запомнят как прекрасного человека.

— Ушёл из жизни большой артист, настоящий мастер, один из самых любимых актёров нашей страны — Владимир Абрамович Этуш, — написала Матвиенко в телеграмме в адрес Театра имени Вахтангова.

Она также отметила огромный профессиональный опыт артиста и его безграничное обаяние, умение сочетать в себе комедийное и драматическое дарование. По словам председателя СФ РФ, его судьба является примером преданности своему делу, ведь в театре Вахтангова он прослужил более 70 лет.

Матвиенко подчеркнула, что на долю Этуша выпали тяжёлые испытания Великой Отечественной войны.

— Владимир Абрамович оставил нам богатое наследие, подарил десятки легендарных работ, воспитал целую плеяду учеников и последователей. Светлая память поистине народному артисту, — написала Матвиенко.

Напомним, сегодня в Москве на 97-м году жизни скончался народный артист СССР Владимир Этуш. Зрители навсегда запомнят его по многочисленным ролям в фильмах, таких как "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Двенадцать стульев". Возможной причиной его смерти стала остановка сердца.

Прощание с ним пройдёт 12 марта в Театре имени Вахтангова. Похоронят его на Новодевичьем кладбище на Аллее актёров Театра имени Вахтангова.

Ранее соболезнования выразили президент России Владимир Путин и премьер Дмитрий Медведев.