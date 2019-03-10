В Сети появились петиции с требованием запретить съёмки фильма "Брат-3"

В общей сложности их подписало более 1350 человек, которые считают, что на памяти Бодрова-младшего и Балабанова решили нажиться.

Петиции с требованием запретить съёмки картины "Брат-3", адресованные Министерству культуры РФ и министру Владимиру Мединскому, появились на сайте Change.org.

— Пожалуйста. Не останьтесь равнодушными, нам, поклонникам творчества Сергея Бодрова и Алексея Балабанова, не всё равно на судьбу его культового фильма, — сказано в тексте петиции, адресованной Минкультуры.

Автор этой петиции Оксана Валабуева напомнила, что режиссёр Сергей Бодров — старший посоветовал шоумену Стасу Барецкому, объявившему о планах снять картину "Брат-3", не заниматься этим.

Автор другой петиции, также выступающий за запрет съёмок, считает необходимым предотвратить появление фильма, так как его съёмки опорочили бы память "великого актёра Сергея Бодрова — младшего".

Напомним, объявивший о планах снять фильм "Брат-3" Стас Барецкий заявил, что в картине будут "шутки, убийства, стрельба, эротика", ответ на вопрос "в чём сила, брат?", а также серьёзный актёрский состав, в который входят Никита Джигурда, Сергей Шнуров и вышедший из тюрьмы Вячеслав Дацик в роли проповедника.

Сообщалось, что в картине сыграет балерина Анастасия Волочкова. Она опровергла слухи о съёмках в фильме, предположив, что её имя могли использовать для создания резонанса вокруг проекта.