Начался второй бракоразводный процесс Марата Башарова

По решению судьи скандальный вопрос он будет рассматривать за закрытыми дверями.

Сегодня, 11 марта, в Бабушкинском суде Москвы начался бракоразводный процесс между актёром Маратом Башаровым и его супругой Елизаветой. Сами они не явились, присутствовали их представители. Об этом сообщает Пятый канал.

— Нелли Макарова, представлявшая жену, отказалась отвечать на любые вопросы со стороны прессы, сославшись на распоряжение самой Башаровой, — сообщают журналисты.

Чуть более недели назад Марат Башаров заявлял в соцсетях, что в его семье всё прекрасно, он не разводится, и попросил меньше читать жёлтую прессу.

О том, что Башаров распускает руки уже не с первой супругой, Лайф рассказывал ранее. После сообщений о том, что актёр бьёт жену, зрители объявили ему бойкот.