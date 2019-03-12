"Политический трубопровод". США грозят новыми санкциями "Северному потоку — 2"

Когда именно России ждать ограничений, правда, не уточнили, пока эти вопросы лишь "внимательно рассматривают".

Вашингтон рассматривает возможность ввести дополнительные санкции против "Северного потока — 2", заявил министр энергетики США Рик Перри.

— "Северный поток — 2" — не экономический, это больше политический трубопровод. Мы его не поддерживаем, — цитирует его РИА "Новости".

Дату введения новых санкций министр не уточнил, отметив лишь, что эти вопросы "ещё рассматривают".

Как писал Лайф, заместитель Перри — Дэн Бруйетт — выразила надежду, что Штаты ещё могут остановить строительство газопровода, если им удастся заручиться поддержкой в Европе.

Ранее американские сенаторы подготовили целый пакет новых санкций против "Северного потока — 2".

Напомним, "Северный поток — 2" будет доставлять топливо по двум ниткам газопровода, их проложат от российского побережья до Германии через Балтийское море.