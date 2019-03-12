Спецслужбы Азербайджана рассказали о проверке севшего из-за записки самолёта

В аэропорту имени Гейдара Алиева заверили, что пассажиры экстренно приземлившегося рейса вылетят в Москву утром 12 марта.

Ни бомб, ни взрывчатых веществ на борту экстренно приземлившегося в Баку самолёта не нашли — это подтвердила Служба госбезопасности Азербайджана.

Как сказано в сообщении спецслужбы, оперативники и спецназ провели на борту комплексную антитеррористическую проверку. Отмечается, что эвакуированные пассажиры и экипаж судна размещены в "соответствующем порядке".

— В кратчайшее время будет обеспечена отправка самолёта в пункт назначения, — говорится в заявлении.

Ранее в аэропорту Гейдар Алиев сообщили, что рейс вылетит утром 12 марта.

Как ранее писал Лайф, самолёт Бахрейн — Москва пришлось экстренно посадить в Баку из-за записки о бомбе. Человека, который нашёл и передал её экипажу, задержали. Кто был автором, пока не выяснили.