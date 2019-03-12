Эксперт объяснил, почему "Нафтогаз" возмущён позицией Германии по транзиту

В ближайшее время никто полностью обнулять поставки газа через Украину не собирается.

Жалоба главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, что из-за действий Германии, России и части украинской политической элиты Киев может остаться без транзита российского газа, весьма странная. Такую точку зрения Лайфу высказал руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник.

По мнению эксперта, проекты "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" в перспективе повлияют на рынок, однако в ближайшее время обнулять украинский транзит никто не собирается, а переговоры ведутся.

— Весьма странно, что Коболев рассуждает о категоричной позиции Германии. Напротив, Меркель всегда оговаривает, что "Северный поток — 2" не исключает сохранение украинского транзита, — подчеркнул он. — Вопрос в другом: сколько на этом направлении останется газа, насколько он будет жизнеспособен в дальнейшем, потому что там высокий тариф.

Пасечник также отметил, что у главы "Нафтогаза" сейчас проблемы ввиду того, что Киев не хочет продлевать с ним контракт.

— То есть, по сути, какая это утка, хромая или уже никакая, — вопрос тут ещё не ясен, — предположил эксперт. — Может быть, он и останется, но пока контракт с ним власти Украины продлевать не хотят.

Ранее в украинском МИДе заявили, что Киев разработал план на случай, если переговоры по транзиту провалятся. Однако эксперты считают, что подобные "популистские" заявления делаются лишь с целью сохранения поста главы компании за Коболевым.