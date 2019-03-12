"Будет комфортнее". Глава ГИБДД рассказал об объединении "площадки" и "города"

Объединение экзаменов на "площадке" и в "городе", которые необходимо сдать для получения водительского удостоверения, создаст более удобные и комфортные условия для будущих автомобилистов. Такое мнение выразил глава ГИБДД Михаил Черников.

— Наверное, комфортнее человеку один раз прийти, сесть и показать свои практические навыки в городе, чтобы два раза не сдавать экзамен, — цитирует РИА "Новости" главу ведомства.

Черников также отметил, что, пока человек не научится ездить на площадке, его ни за что не выпустят на дороги общего пользования. А автошколы, которые не имеют площадку, не будут получать лицензию.

О том, что власти собираются объединить экзамены по автомобильной практике на "площадке" и в "городе", Лайф сообщал несколько месяцев назад. Эксперты рассказали о плюсах и минусах нововведения.