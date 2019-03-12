"Психически нездорова". Врач оценил душевное состояние матери девочки-маугли

Заниматься накопительством мусора и пренебрегать элементарной гигиеной свойственно людям с подобными отклонениями, считает психиатр.

У Ирины Гаращенко — матери обнаруженной в Москве пятилетней девочки-маугли — заметны характерные признаки психиатрического заболевания. Главным из них является жуткое состояние её дома. Об этом Лайфу заявил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

— Девочка была санитарно запущена, то есть вросшая под кожу резинка уже говорит о том, что за девочкой не ухаживали. То, что происходило в квартире, за один день невозможно сделать, навести такой беспорядок невозможно. Там была видна грязь, грязные стёкла, грязные ставни и так далее. Обычно такая антисанитария всё-таки не характерна для хронического алкоголизма, а больше характерна для людей с психиатрическими отклонениями, — считает психиатр.

По словам собеседника Лайфа, квартира-свалка — это очень характерно для психического заболевания. Как показывает опыт, заниматься накопительством и пренебрегать элементарной гигиеной свойственно людям с подобными отклонениями. Казанцев указал на совпадение произошедшего с периодом весеннего обострения.

— Единственное, поставить диагноз невозможно, так как она очень бодро отвечает на вопросы. Но внешне видно, что волосы грязные, жирные, некрашенные, — отметил он.

Казанцев подчеркнул, что необходимо провести обязательное патопсихологические исследование, а консилиум психиатров должен поставить Гаращенко диагноз. Однако стоит признать, что обстановка в квартире, а также грязный, неухоженный и неразвитый ребёнок говорят о том, что мать всё-таки "психически нездорова".

Напомним, 10 марта плачущего пятилетнего ребёнка нашли в московской квартире. Девочка жила в горах мусора. Мать малышки оправдывает отсутствие воспитания у девочки сильной занятостью из-за огромных долгов. Сегодня Ирину Гаращенко арестовали на два месяца — до 10 мая 2019 года.