"Особый случай". В Германии отказались вводить санкции против России из-за ДРСМД

Берлин заявил, что Москва нарушает соглашение о ликвидации ракет, но экономические ограничения тут не помогут.

В ФРГ отвергли идею ввести против России санкции из-за ситуации вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

— Не думаю, что экономические санкции привели бы к изменению поведения в данном особом случае, — заявила уполномоченный Правительства Германии по вопросам разоружения и контроля над вооружениями Сюзанне Бауман.

Она отметила, что ограничения уже действуют из-за "другого поведения" Москвы, и они, по мнению Бауман, более эффективны, чем те, которые предлагают сейчас.

При этом Бауман подчеркнула, что Германия считает Россию нарушающей ДРСМД и в этом вопросе полностью разделяет позицию США.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачёв и Рональд Рейган в 1987 году. В феврале 2019 года США официально уведомили Россию о выходе из соглашения. Москва ответила зеркально. Как ранее писал Лайф, МИД России направил уведомление странам-участницам договора о том, что выходит из него.