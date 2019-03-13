"Брошена перчатка". Собчак вызвала Шнурова на баттл

Телеведущая Ксения Собчак устала терпеть стихотворные излияния Сергея Шнурова и "бросила ему перчатку", пригласив на баттл, причём сделала это в стихотворной манере, заранее одарив лидера "Ленинграда" парой панчей.

— Думаю, всему виной новая привычка —

В каждой бочке новостной делать стих затычкой.

Ну а я-то здесь при чём? Чем я виновата?!

В общем, Шнур, вопрос ребром: выходи на баттл! — написала телеведущая в "Инстаграме".

Дальше по тексту Собчак предлагает Шнурову встретиться, а заодно и рассказать на всю страну, какая же она "зараза". Завершает она стих сроками: "Видят Сочи и Таймыр, Питер и Камчатка: Я зову тебя в эфир, брошена перчатка!"

Так Ксения ответила Шнуру, который накануне в традиционной для себя форме прокомментировал расставание телеведущей с мужем — Максимом Виторганом.