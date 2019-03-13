В Московском зоопарке родился детёныш редкой львинохвостой макаки

Увидеть новорождённого примата вместе с семейством можно в павильоне "Дом обезьян" на новой территории зоопарка.

Детёныш краснокнижной львинохвостой макаки появился на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном сайте мэра Москвы. Родителями стали 13-летний самец Кай и 11-летняя самка Ляля.

— Пока большую часть времени малыш проводит, тесно прижавшись к телу своей матери. Ляля не отпускает от себя детёныша дальше чем на метр. При любом намёке на опасность он скрывается в густой шерсти на её груди. Поэтому определить пол нового обитателя зоопарка нашим специалистам ещё не удалось, — заявила Светлана Акулова, гендиректор Московского зоопарка.

Посетители могут увидеть маленького члена семейства львинохвостых макак на территории зоосада в павильоне "Дом обезьян". Они находятся в вольере по соседству с равнинными гориллами и мартышками диана, у которых также подрастает детёныш.

Львинохвостые макаки, или вандеру, занесены в Международную красную книгу. Они являются символом горной системы Западные Гхаты, расположенной на юго-западе Индии. Общая численность одного из самых редких видов приматов оценивается в 2,5 тысячи особей.

Ранее Лайф писал о львинохвостой макаке Муле, родившейся у этой пары приматов в прошлом году.