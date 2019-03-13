Пиар-менеджер Началовой подтвердила, что певицу ввели в искусственную кому

Пиар-менеджер артистки Юлии Началовой Анна Исаева подтвердила ранее появившуюся в СМИ информацию о том, что певицу ввели в состояние искусственной комы. Ей слова приводит агентство "Москва".
Врачи ввели Юлию в состояние искусственной комы. Я не могу объяснить это решение, я не врач. Прогнозов тоже не знаю
Анна Исаева
Ранее Исаева попросила журналистов не звонить родным певицы и врачам.
Утром 11 марта Началову экстренно доставили в больницу в тяжёлом состоянии. Тогда Исаева заверила, что с исполнительницей всё благополучно. Затем СМИ написали, что певицу подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
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