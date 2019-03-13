С убийствами и клубничкой. Барецкий заявил, что выпустит две версии "Брата-3"

По словам шоумена, кинолента будет доступна на "крутых торрентах" и порносайтах.

Шоумен Стас Барецкий, выступающий продюсером и режиссёром фильма "Брат-3", заявил, что кинолента выйдет в двух версиях: одна — жестокая с убийствами, другая — с элементами порнографии. Соответствующее заявление музыкант сделал на пресс-конференции, трансляцию которой ведёт Лайф.

— Будет очень пошлая с матами и сексом жёстким и, как настаивает Дацик (Вячеслав, боец смешанного стиля. — Прим. ред.), с отрубанием голов монахов в его исполнении и уголовниками в роли актёров. Он будет висеть на каждом порносайте, — сказал Барецкий. — Это будут две разные версии фильма.

Он добавил, что фильм будет выложен на "крутых торрентах" и порно-сайтах. Рассказал шоумен и мотивах, которые подвигли его на создание киноленты. В частности, как заявил сам Барецкий, инвесторы начали требовать с него деньги, которые были даны режиссёру Алексею Балабанову на съёмки третьей части "Брата-3".

— Балабанов, режиссер "Брат-1" и "Брат-2", а мы с ним хорошо общались, брал у меня деньги на съемку третьей части "Брата". Он хотел раскрыть ответ на главный вопрос — "в чем сила?". Не лично у меня, а у представителей ритуального бизнеса. А сейчас с меня требуют деньги. Балабанов умер и все. Ну умер, что такого? Но инвесторы требуют деньги. Поэтому у меня коммерческий интерес — заработать денег, — заявил он.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что намерен принять участие в съёмках картины "Брат-3". Он сообщил, что главную роль в фильме сыграет мегазвезда "синтолового шоу-бизнеса" Кирилл Руки-Базуки Терёшин. После сообщений о съёмках продолжения культовых фильмов "Брат" и "Брат-2" в Сети появились петиции с требованием запретить их.

Сегодня Лайф спросил у Мединского, как он относится к творческим планам Барецкого — чиновник отреагировал фейспалмом, а глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения кинорежиссёр Сергей Сельянов заявил, что идея снять фильм — "инициатива придурка".