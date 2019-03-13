Руки-Базуки отказался сниматься в "Брате-3", сбежав с пресс-конференции — видео

Кирилл Терёшин, получивший известность благодаря огромным "рукам-базукам", сбежал с пресс-конференции и отказался сниматься в фильме шоумена Стаса Барецкого "Брат-3". Трансляцию вёл Лайф.
Напомним, что Барецкий планирует принять участие в съёмках картины "Брат-3". Он заявил, что главную роль в фильме сыграет Кирилл Руки-Базуки Терёшин. Мегазвезда "синтолового шоу-бизнеса" ранее в беседе с Лайфом подтвердил эту информацию и заявил, что он "за любой пиар, именно чёрный, кроме гейства".
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