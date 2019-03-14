СМИ: США намерены провести испытания ракеты, ранее запрещённой ДРСМД

Отмечается, что до этого вооружения данного типа были запрещены на протяжении более 30 лет.

Пентагон планирует провести испытания ракет, запрещённых Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Associated Press.

Как уточняется, в Минобороны предварительно планируют запуск в августе 2019 года.

До этого вооружения данного типа были запрещены более 30 лет в соответствии с условиями ДРСМД.

Напомним, Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали Михаил Горбачёв и Рональд Рейган в 1987 году. В феврале 2019 года США официально уведомили Россию о выходе из соглашения. Москва ответила зеркально. Как ранее писал Лайф, МИД России направил уведомление странам — участницам договора о том, что выходит из него.