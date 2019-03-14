Кириенко рассказал о главной черте управленца

Первый заместитель руководителя Администрации Президента и наставник конкурса "Лидеры России" Сергей Кириенко во время открытия финала конкурса заявил, что главной чертой управленца является умение принимать решения.

— Первое и главное для управленца — способность принимать решения, — отметил Кириенко.

При этом главной сложностью является дефицит времени и информации. Именно в этих условиях руководители вынуждены принимать решения. При этом организаторы финала будут искусственно загонять участников в подобные условия.

Напомним, сегодня в Сочи прошла церемония открытия финала конкурса "Лидеры России". В финальную часть вышли 300 участников. Одним из первых испытаний для финалистов стал Социальный день. Ранее с приветственным словом к участникам обратился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.