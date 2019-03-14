Перри увидел "пагубное влияние" в строящихся газопроводах из России в Европу

Строительство двух газопроводов из РФ мешает Штатам "поддерживать европейские усилия по минимизации зависимости от какого-то одного поставщика", считает глава американского энергетического ведомства.

Министр энергетики США Рик Перри назвал строящиеся газопроводы "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" инструментами "пагубного влияния России", сообщает РИА "Новости".

Это заявление американский политик сделал в ходе энергетической конференции CERAWeek. Также он добавил, что Россия играет в "политику с энергопоставками", предоставляет ложную информацию и проводит кибератаки против ЕС и США. Всё это угрожает единству стран.

— Администрация Трампа твердо выступает против "Северного потока — 2". РФ — единственный поставщик (трубопровода), они добиваются единого маршрута из единого источника энергии. Причины мало имеют отношение к экономике, они связаны сугубо с целью подчинения региона, — заявил Рик Перри.

По мнению Перри, подобные действия со стороны Москвы подрывают энергетическую безопасность в Европе, а также позволяют России публично говорить о прекращении поставки газа через территорию Украины в 2020 году, таким образом "лишая Киев более 2 миллиардов долларов сборов в год и обрывая связь Украины с Западом".

Напомним, что договор на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. "Газпром" уже заявлял о своих намерениях с января 2020 года прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору.

— Российский газ может и должен остаться частью европейского энергетического баланса, но наша цель — поддерживать европейские усилия по минимизации зависимости от какого-то одного поставщика и от возможности этого поставщика использовать её как рычаг давления для получения политических преимуществ, — объяснил свою позицию министр.

Проект "Северный поток — 2" представляет собой строящийся магистральный газопровод из России в Германию, проходящий по дну Балтийского моря и выходящий в немецком районе Грайфсвальда. Протяженность маршрута — более 1200 километров. Проект планируется ввести в эксплуатацию до конца 2019 года.

Относительно данного проекта не раз высказывались в правительстве США. Последний раз они заявили, что не исключают введения новых санкций против строительства "Северного потока — 2". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что враждебное отношение Штатов к этому проекту сравнимо с "рэкетом".

Проект "Турецкий поток" предусматривает в будущем экспорт газа в Южную, Юго-Восточную Европу, в частности в Турцию, одному из крупнейших потребителей российского газа. Новый экспортный газопровод проходит в районе Анапы через Чёрное море до побережья Турции. Протяжённость — более 930 километров. Мощность первой и второй ниток "Турецкого потока" составит по 15,75 миллиардов кубических метров каждая. Сдача проекта в эксплуатацию планируется в конце 2019 года.