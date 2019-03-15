США пригрозили Китаю введением санкций за "притеснение уйгуров"

Заместитель официального представителя Госдепа Роберт Палладино сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность введения санкций в отношении Пекина из-за нарушения прав уйгуров.

— Мы привержены тому, чтобы привлекать к ответственности виновных в этих нарушениях, — цитирует политика РИА "Новости".

Как уточняется, внимание американской стороны привлекли "центры перевоспитания" для мусульман-уйгуров, расположенные в Синьцзян-Уйгурском районе.

Отмечается, что, по официальной позиции Китая, такие учреждения рассчитаны на людей, попавших под влияние экстремистской идеологии.

Напомним, ранее официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил о существовании в Китае лагерей для принудительного содержания уйгуров-мусульман. Власти КНР выразили протест на это заявление.

Как писал Лайф, после сообщения турецкого МИД в регион прибыла делегация ООН.