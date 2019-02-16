ООН проверяет наличие концлагерей в Китае после обвинений со стороны Турции

Дипломаты восьми государств прибыли в страну по приглашению Министерства иностранных дел КНР.

После заявления турецкого МИД о том, что что в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая существуют концентрационные лагеря, делегация ООН прибыла в регион для изучения этого сообщения. В делегацию вошли сотрудники представительств России, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Камбоджи, Кубы, Пакистана и Сенегала при ООН в Женеве, сообщает официальная газета Компартии КНР "Жэньминь Жибао".

Дипломаты уже встретились с заместителем главы отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая Цзянем Цзяньго и обсудили вопросы борьбы с "тремя силами зла" — экстремизмом, сепаратизмом и терроризмом.

По словам властей Китая, в СУАР с девяностых годов прошлого века были совершены тысячи террористических атак, сопровождавшихся жертвами и ущербом. Используя международный опыт в борьбе с терроризмом, власти района занимаются образованием населения — организовали профессиональные и подготовительные центры.

Ранее Лайф рассказывал, что официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил о существовании в Китае лагерей для принудительного содержания уйгуров-мусульман. Власти КНР выразили протест на это заявление.

Посол Сирийской Арабской Республики в КНР Имад Мустафа заявлял, что в Сирии воюет до пяти тысяч боевиков из Китая. В СУАР запрещено носить паранджу и отращивать бороду.