Новозеландский стрелок перед атакой призвал подписываться на блогера PewDiePie

Одного из самых популярных блогеров неоднократно обвиняли в нацизме и антисемитизме.

Один из стрелков, напавший на мечети новозеландского города Крайстчерч, перед началом атаки призвал людей подписываться на YouTube-канал блогера PewDiePie. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— Помните, парни, подписывайтесь на PewDiePie, — заявил террорист.

Добавим, что шведский блогер PewDiePie является самым популярным в мире. На его канал подписано более 89 миллионов человек.

Как сообщал Лайф, несколько мужчин ворвались в мечети в городе Крайстчерч в Новой Зеландии и открыли огонь по прихожанам. По предварительным данным, жертвами нападения стали 27 человек, ещё около 30 получили ранения. Личность одного из стрелков установлена, им оказался австралиец Брентон Таррант, сторонник праворадикальных взглядов. Более того, один из стрелков вёл прямую трансляцию убийства и выводил её сразу в "Фейсбук".