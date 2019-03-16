В Словакии стартовали выборы президента

Действующий президент Андрей Киска не переизбирается из-за серии скандалов, связанных с его прошлой предпринимательской деятельностью.

Сегодня, 16 марта, в Словакии проходят президентские выборы. С намерениями возглавить страну выдвинулось сразу 13 кандидатов.

СМИ Словакии, а также общественные вопросы выделяли трёх фаворитов из всех: замглавы Еврокомиссии Мароша Шефчовича, бывшего руководителя Верховного суда Штефана Гарабина и юриста Зузану Чапутову, которая только год занимается политической деятельностью.

Статсуправление опубликует предварительные результаты выборов вскоре после закрытия участков в 22 часа (00:00 мск) и с интервалом в 10 минут будет обновлять их до полного подсчёта бюллетеней.

На выборах в стране смогут проголосовать 4,45 миллиона граждан в возрасте от 18 лет.

Через две недели президентские выборы должны состояться на Украине. Ранее Лайф рассказывал, что почти четверть избирателей пока не определилась, за кого будет голосовать 31 марта, но Пётр Порошенко и Олег Ляшко возглавили список недоверия граждан.