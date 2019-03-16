Смолов рассказал о России в трёх словах

По его мнению, страна — могучая и спящая, а Москва — богатая на энергетику и возможности.

Нападающий московского "Локомотива" и сборной РФ Фёдор Смолов считает, что Россию можно было бы описать тремя словами: "могучая, душевная, спящая".

Также в интервью для своего клуба он рассказал, какими словами можно охарактеризовать Москву. По его мнению, ей подойдут эпитеты "энергетика", "возможности", "плохая погода (не хватает солнца)".

Книгой, которая на него больше всего повлияла, спортсмен назвал произведение Айн Рэнд "Источник", а в данный момент Смолов знакомится с "Финансистом" Теодора Драйзера. Также нападающий ответил на вопрос, какое место он считает лучшим на планете.

— Помимо Саратова? (Смеётся.) Вот я сейчас скажу, и опять начнётся: "ой, он пафосный". Остров Сен-Барт, Карибский бассейн. Остров — бывшая французская колония, там действуют французские законы. Потрясающее место, — высказался футболист.

В конце января этого года Фёдор Смолов рассказывал, что если бы он был вместе с Кокориным и Мамаевым в день их хулиганских выходок, он смог бы предотвратить происшествия. В тот же день он извинился перед поклонниками отечественного футбола за то, что не забил пенальти Хорватии на чемпионате мира — 2018.