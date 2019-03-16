Тысячи радикалов вышли на майдан против Порошенко

"Национальный корпус" требует от президента тюрьмы для людей из его окружения, которые были втянуты в коррупционный скандал в оборонной сфере.

В Киеве проходит масштабная акция протеста. На майдан вышли около двух тысяч человек, которые выступают против президента Петра Порошенко. Об этом сообщает украинская газета "Вести".

На крыше ТЦ "Глобус", расположенном на майдане, радикалы зажгли файеры. Люди принесли символ коррупции — чучело в белой рубашке с окровавленными рукавами. Издание сообщает, что некоторые люди в чёрной одежде организованно отправились колонной к администрации президента.

"Национальный корпус" требует, чтобы Порошенко отправил за решётку людей из своего окружения, замешанных в коррупционных схемах в оборонной сфере.

Ранее СМИ обнародовали данные о масштабных хищениях в украинской армии. В расследовании указано, что в период с 2016 года ряд чиновников продавали украинским оборонным предприятиям контрабандные запчасти для военной техники с наценкой до 300%. После этого кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента (снятия с поста) президента Украины Петра Порошенко.

Напомним, выборы президента должны состояться на Украине буквально через пару недель.