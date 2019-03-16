В Полтаве полиция жестоко разогнала радикалов на встрече с Порошенко

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В Полтаве полиция жестоко разогнала радикалов на встрече с Порошенко

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Кадр из видео: © facebook.com/Підслухано в Полтаві

Правоохранительные органы сообщают, что в результате произошедшего пострадал один гражданский.

Пётр Порошенко сегодня в рамках предвыборного турне по регионам побывал в Полтаве. Радикалы устраивают акции на каждой его встрече с жителями. И на этот раз не обошлось без их вмешательства.

Однако полиция не стала церемониться. Особо рьяных скрутили и доставили в отделения.

— С целью недопущения обострения ситуации полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения, — сообщает региональное отделение Нацполиции Украины.

Ранее Лайф сообщал, что на майдане в центре Киева сегодня, 16 марта, собрались тысячи человек, требуя наказать людей из окружения президента Петра Порошенко, оказавшихся в центре оборонного скандала. Символом акции стали мягкие игрушки в форме свиней, которыми активисты забрасывали полицейских.

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