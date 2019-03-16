В Полтаве полиция жестоко разогнала радикалов на встрече с Порошенко

Пётр Порошенко сегодня в рамках предвыборного турне по регионам побывал в Полтаве. Радикалы устраивают акции на каждой его встрече с жителями. И на этот раз не обошлось без их вмешательства.
Однако полиция не стала церемониться. Особо рьяных скрутили и доставили в отделения.
— С целью недопущения обострения ситуации полиция пресекла противоправную деятельность молодых людей. Устанавливаются их личности и выясняются все обстоятельства такого поведения, — сообщает региональное отделение Нацполиции Украины.
Ранее Лайф сообщал, что на майдане в центре Киева сегодня, 16 марта, собрались тысячи человек, требуя наказать людей из окружения президента Петра Порошенко, оказавшихся в центре оборонного скандала. Символом акции стали мягкие игрушки в форме свиней, которыми активисты забрасывали полицейских.
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