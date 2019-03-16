Журналисты рассказали о последней телесъёмке Юлии Началовой

Популярная программа с участием певицы вышла в эфир уже после её внезапной кончины.

Последней телевизионной съёмкой в жизни Юлии Началовой было шоу "Один в один. Народный сезон". Об этом рассказал ведущий телеканала "Россия 1" Сергей Брилёв.

По словам журналиста, новость о кончине певицы он и его коллеги узнали во время эфира. Шоу перевоплощений началось сразу же после информационно-аналитической программы "Вести в субботу".

— С самого начала этого сезона в программе в качестве наставника участвовала Юля. Сегодня мы в финале её тоже увидим. Но это будет последняя её телевизионная съёмка, — сказал Брилёв.

Как ранее писал Лайф, Началова умерла в больнице на 39-м году жизни. Сообщается, что она не перенесла операции. Врачи решили ампутировать ей ногу. По данным СМИ, у неё началось нагноение, после того как она повредила ногу, поскольку рану не обработали как следует.