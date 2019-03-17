Мать девочки-маугли — о горах мусора в квартире: Это шоу недоброжелателей

У женщины своя версия произошедшего: ребёнок знает буквы и умеет считать до десяти, а один порой оставался, поскольку просто некому было с ним сидеть.

Мать найденной в московской квартире "девочки-маугли" Ирина Геращенко заявила, что понятия не имеет, откуда в её квартире столько мусора и нечистот.

— Это провокация! Люба ходила на горшок. И зачем ей было бы всё вымазывать какашками? Со злости? Она добрая девочка, — сказала она в интервью "Московскому комсомольцу".

В ответ на доводы правоохранителей о том, что такое количество хлама нельзя было собрать в квартире за несколько часов, женщина призвала дождаться результатов экспертизы института имени Сербского.

Она отвергла обвинения в нечистоплотности, однако пожаловалась, что воду часто отключали за долги. Также Ирина прокомментировала информацию о вросшем в кожу девочки предмете.

— Покажите мне эту резинку — я не понимаю, о чём речь. Любе нравилось носить украшение с бисером на ленте. Может, про это? Мылись мы, конечно, — заверила Геращенко.

По её словам, девочка умеет считать до десяти и знает буквы, чтобы убедиться в этом, достаточно дать ей азбуку. Женщина добавила, что ходила на прогулку с ребёнком каждый день.

Мать девочки признала, что время от времени приходилось оставлять её одну дома, но подчеркнула, что другого выхода не было: родители женщины умерли, о муже уже несколько лет ничего не слышно, больше никто из родственников не помогал, а работать нужно было, чтобы прокормиться.

— А что делать? Как жить было? С пьяницами-соседями оставлять? Они и так нам с Любой спать не давали своими посиделками, — посетовала Геращенко.

Ирина высказала предположение, что весь этот скандал и судебное разбирательство — дело рук неких "недоброжелателей". Она упомянула, что однажды на неё напал с ножом "уголовник со связями в полиции".

Кроме того, женщина подозревает, что козни ей могли строить знакомые "алкоголички", которым она помогала, но потом перестала.

— Мне другая подружка говорила: "Ты перестала им водку и сигареты носить, перестала мыть их квартиры и смотреть за их детьми. Будь готова — будет шоу". Вот, может, это шоу и случилось. Все знали, что ключи от квартиры под ковриком… — рассказала Геращенко.

Как ранее писал Лайф, в квартире на Ленинградском шоссе в Москве нашли пятилетнюю девочку, которая была одна среди гор хлама и всевозможной грязи. Её мать арестовали. Женщину подозревают в покушении на убийство своего ребёнка.