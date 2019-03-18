СМИ: Россия и США вместе подготовятся к пилотируемому полёту на Луну

В рамках эксперимента отберут шесть человек, которым предстоит провести несколько месяцев в полной изоляции и при этом выдержать различные нагрузки и испытания.

Россия и США примут участие в экспериментальном проекте SIRIUS, в рамках которого смоделируют полёт на Луну и изучат её поверхность для строительства постоянной базы. Об этом пишут "Известия".

NASA и Институт медико-биологических проблем Российской академии наук отберут шестерых людей в возрасте от 28 до 30 лет — троих мужчин и столько же женщин.

Им нужно будет прожить четыре месяца в полной изоляции от внешнего мира — это будут условия, максимально совпадающие с теми, в которых космонавтам и астронавтам предстоит работать на Луне.

В частности, предстоит провести порядка 80 научных тестов: они покажут, как экспедиция повлияет на их здоровье. Особенно внимательно будут изучать, как будущие покорители спутника справятся со стрессами. Например, экипажу придётся двое суток без сна разгружать условный грузовой корабль.

В рамках проекта также впервые проверят новую систему освещения — она будет имитировать смену дня и ночи на Земле, чтобы избежать смещения биоритма в космосе.

Напомним, проект SIRUS работает уже не первый год, в 2017 году его участники отправились в условный полёт на Луну на 17 дней.

Как ранее писал Лайф, первая высадка российских космонавтов на Луну запланирована на 2031 год. Американцы хотят высадиться раньше — в 2028-м.