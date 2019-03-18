WSJ: США могут оставить в Сирии около тысячи военных

Пентагон рассматривает возможность оставить на юге и севере Сирии около тысячи американских военных. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные официальные лица.

По данным издания, Вашингтон может пойти на такой шаг из-за затянувшихся переговоров с Турцией, европейскими союзниками и курдскими формированиями по созданию безопасной зоны на северо-востоке Сирии.

Напомним, в январе 2019 года Дональд Трамп объявил о начале вывода американских войск из Сирии. При этом он упомянул, что процесс может затянуться надолго. Сейчас в САР находится около двух тысяч военных США.