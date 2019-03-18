В Хабаровском крае учительницу будут судить за избиение второклассника

По статье о жестоком обращении педагога с несовершеннолетним ей грозит до трёх лет тюрьмы.

В суд направят обвинительное заключение по делу об избиении второклассника учительницей в Комсомольске-на-Амуре. Как сообщили в региональном СУ СКР, рассмотрение по существу начнётся в ближайшее время.

Отмечается, что 50-летний педагог в ходе следствия своей вины не признала.

Как писал Лайф, инцидент произошёл в ноябре 2018 года. В Сеть попали кадры, на которых видно, как учитель несколько раз ударила мальчика за то, что он плохо вёл себя на уроке.

Против учительницы завели уголовное дело по двум статьям — "Истязание" и "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего". Впоследствии подозрения в истязании сняли.

Педагога временно отстранили от работы. Позже родители других учеников школы вступились за учителя и составили открытое письмо в её поддержку. Его подписали почти 300 человек.

Отметим, что у подозреваемой 24-летний педагогический стаж.