Родители встали на сторону учителя, избившего школьника в Комсомольске-на-Амуре

Открытое письмо также написали работники одного из детских садов, который сотрудничал с педагогом.

В Комсомольске-на-Амуре родители написали открытое письмо в поддержку учителя школы № 37 Татьяны Лесковой, которая была отстранена от работы после публикации в Сети видео, на котором она избивает мальчика. Об этом сообщает РИА "Новости".

— Мы, нижеподписавшиеся родители и законные представители учеников 6-го А класса средней школы № 37 хотим обратиться со словами поддержки в пользу учителя начальных классов МОУ СОШ № 37 Лесковой Татьяны Юрьевны, — говорится в письме.

Родители также утверждают, что она была классным руководителем их детей с 2013 по 2016 год, а этим письмом они хотят предостеречь ответственных лиц от шаблонных суждений и "скорой расправы".

При этом родители собирались подписать письмо вечером около одного из магазинов, однако откуда-то об этом узнали другие жители города. В итоге под письмом было собрано 290 подписей.

Отмечается, что ещё на сторону педагога встали и сотрудники детского сада № 83, который на протяжении многих лет сотрудничал с Лесковой.

Напомним, в Сеть попало видео, где учительница начальных классов выволокла школьника из кабинета и начала его избивать. После этого СУ СК РФ по Хабаровскому краю возбудило уголовное дело. Татьяну Лескову после этого инцидента временно отстранили от работы.