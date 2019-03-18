Порошенко высмеяли за обещание вернуть Крым и предложили "захватить Марс"

Пользователи соцсетей сошлись во мнении, что фантазия действующего украинского лидера заиграла всеми красками перед выборами.

Президента Украины Петра Порошенко подняли на смех в соцсетях за его громкое обещание — после выборов вернуть Крым Украине без каких-либо предварительных условий. Пользователи соцсетей отметили, что перед выборами украинский лидер забывается, произнося слишком громкие речи.

— Да он сейчас и присоединить Техас пообещает, и захватить Марс. Всё поставлено на карту, — пошутила пользователь Almost Famous.

— Главное, чтобы выбрали. А ради этого Петрусь всё что угодно пообещает, хоть луну с неба достать, — вторит ему Виталий Шаим.

Другие пользователи также сошлись во мнении о том, что у Петра Порошенко перед выборами ожила фантазия.

— Порошенко уже вернул Крым куда положено. Обещание сдержал, — подытожил Роман Зверков.

В самом же Крыму сочли лицемерием "обещания" Порошенко вернуть полуостров.

Напомним, что выборы президента Украины назначены на 31 марта. За пост лидера страны борются 39 кандидатов, однако, по сути, борьба идёт между тремя — кроме самого Петра Порошенко это шоумен Владимир Зеленский, а также экс-премьер Юлия Тимошенко. Причём лидирует в рейтингах Зеленский.