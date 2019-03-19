Путин глубоко соболезнует в связи со смертью Марлена Хуциева

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной режиссёра, народного артиста СССР Марлена Хуциева. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Президент глубоко соболезнует в связи с кончиной Марлена Хуциева — нашего именитого режиссёра, — отметил Песков.

Напомним, советский режиссёр Марлен Хуциев скончался в Москве на 94-м году жизни. Всенародную любовь он обрёл благодаря таким своим фильмам, как "Два Фёдора", "Июльский дождь", "Был месяц май", "Весна на Заречной улице", "Застава Ильича" и др.

Похоронят Хуциева 21 марта на Новодевичьем кладбище. Ранее в беседе с Лайфом актёр Владислав Ветров рассказал о своём опыте знакомства с режиссёром и отметил, что работать с именитым режиссёром для него было большой честью и ответственностью.