Новость об отставке Назарбаева стала неожиданной для Матвиенко

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко во время совещания в Администрации Оренбургской области прокомментировала отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, назвав её неожиданной.

— Это такая серьёзная, неожиданная новость, особенно для Оренбургской области, которая находится на границе с Казахстаном, — заявила Матвиенко.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил полномочия главы республики. Об этом он заявил в телевизионном обращении к нации. Исполнять его обязанности будет спикер сената парламента Касым-Жомарт Токаев.

Отметим, что Назарбаев руководил страной с 1990 года.