Путин назвал Матвиенко "одной из девчонок", добившихся успеха

Тема равноправия полов оказалась в центре обсуждения на встрече президента Владимира Путина с победителями конкурса управленцев "Лидеры России". Так, одна из участниц встречи, москвичка Светлана Костикова, рассказала главе государства, что в финале оказалось не так много представительниц прекрасного пола.

— Во время конкурса отметила для себя две вещи: первая — что ребята из госкомпаний и сферы управления по компетенции вовсе не уступают западным менеджерам, — отметила она. — И второе, что заметила, что девчонок мало. Мы уже обсуждали эту ситуацию. Так, Валентина Ивановна Матвиенко...

— Одна из девчонок, — с улыбкой добавил президент. — Она добилась результата.

Напомним, что в этом году Валентина Матвиенко выступила не только в качестве наставника конкурса, но и стала музой одной из финалисток "Лидеров России". Вероника Прищепа рассказала на встрече со спикером верхней палаты, как сильный образ политика вдохновил её на борьбу за звание лидера.

К слову, сама спикер Совфеда накануне 8 Марта обратилась к организаторам "Лидеров России" с призывом оценивать профессиональные и личностные качества участников конкурса независимо от их пола.