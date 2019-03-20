Кит Харингтон ходил к психотерапевту из-за "Игры престолов"

Актёр признался, что благодарен создателям шоу, однако во время съёмок у него были трудности.

Британский актёр Кит Харингтон (Джон Сноу) ранее заявлял, что по завершении съёмок "Игры престолов" он выдохнул с облегчением. Первым делом он состриг свои кудри и сбрил бороду. Об этом сообщает Gizmodo.

Вместе с этим актёр признался, когда его персонаж умер в сериале, это и всё последующее настолько выбило из колеи и шокировало его, что ему пришлось обратиться за помощью к психотерапевту. По словам Кита, в "переходный период", когда ещё не было до конца ясно, жив Сноу или нет, нельзя было спокойно выйти на улицу — фанаты донимали актёра вопросами, а папарацци преследовали звезду круглосуточно. Из-за этого Кит просто стал бояться общаться с людьми.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" стартует 14 апреля. Ранее стали известны даты выхода всех серий заключительного сезона шоу.