Порошенко: Военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ "бить врага"

Лидер Незалежной Пётр Порошенко рассказал, что военные из стран — членов НАТО специально приезжают на Украину для перенимания боевого опыта у ВСУ.

Как отметил Порошенко, пять лет назад армия страны "встречала врага голая и босая". Сейчас же, по словам политика, ситуация кардинальным образом поменялась в лучшую сторону.

В частности, Порошенко похвастался наличием у украинской армии "абсолютно мощного боевого духа и абсолютно фантастической боеспособности".

— Партнёры из стран — членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага, — добавил лидер Незалежной в эфире радио "Армия FM".

Стоит отметить, это не первое громкое заявление Порошенко, касающееся военной мощи Киева. Ранее президент Украины назвал армию своей страны "сильнейшей в Европе" и отметил, что её потенциал и мощь "растут каждый день".